أفغانستان.. "طالبان" تأمر بقطع رؤوس تماثيل عرض الأزياء

أمرت حركة "طالبان" الحاكمة في افغانستان، بقطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء "المانيكان"، في المحلات، بعد أن وصفت الحركة رؤوس الدمى بـ "الأصنام".

بحسب موقع "راحة برس" الأفغاني، قال مدير الوزارة المحلية إن حتى النظر إلى وجه عارضة أزياء أنثى مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأفادت "ذا تايمز" أن أصحاب المحلات التجارية في مقاطعة هرات غربي أفغانستان طُلب منهم نزع رؤوس تماثيل عرض أزياء نسائية من قبل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلال الأسبوع الحالي.

وحذرت الوزارة أن من يتجاهل الأمر سيتعرض لعقوبات شديدة.

وأفادت "راحة برس" أن أصحاب المتاجر مقاطعة في هرات مستاؤون من أمر قطع رؤوس التماثيل العارضة للأزياء ، مشيرين إلى سعرها الباهظ، والذي يصل ثمن الواحدة منها إلى 200 دولار أمريكي.

وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة "طالبان" أبلغت سائقي سيارات الأجرة أنه لا ينبغي لهم اصطحاب النساء في رحلات طويلة، ما لم يمكن لديهن مرافق من الذكور.

واستولت حركة "طالبان" على الحكم في أفغانستان خلال شهر أغسطس/ آب 2021، بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مغادرة القوات الأمريكية أراضيها.