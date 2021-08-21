  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أفغانستان: "طالبان" تستعد لتشكيل حكومة جديدة.. وشقيق "أشرف غني" يبايع الحركة

أفغانستان: "طالبان" تستعد لتشكيل حكومة جديدة.. وشقيق "أشرف غني" يبايع الحركة

منشور 21 آب / أغسطس 2021 - 09:06
قادة حركة طالبان
طالبان ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة

وصل رئيس المكتب السياسي في حركة "طالبان"، عبد الغني برادر، إلى كابل اليوم السبت، لإجراء محادثات حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، فيما ذكرت الحركة أن شقيق الرئيس الأفغاني "أشرف غني" قد بايعها.
ونقلت "فرانس برس" عن قيادي كبير في طالبان، قوله إن برادر "يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وقال متحدث باسم "طالبان" إن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة.

شقيق الرئيس الأفغاني

وذكرت حركة "طالبان" أن شقيق الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي فر من البلاد قبل سيطرة المسلحين على العاصمة كابل، أعلن عن مبايعته للحركة.

وأشارت "طالبان" اليوم السبت على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" إلى أن حشمت غني، شقيق أشرف غني، "بايع إمارة أفغانستان الإسلامية على يد الحاج خليل الرحمن حقاني" (وهو عضو بارز في شبكة حقاني).

ونشرت الحركة لقطات توثق لحظة مبايعة شقيق غني لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد الأحد الماضي بالتزامن مع دخول قوات "طالبان" إلى كابل دون مواجهة أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وهو موجود الآن في الإمارات.

وقال أشرف غني إنه غادر البلاد بهدف تفادي إراقة الدماء، غير أن العديد من المسؤولين الأفغان ومن دول أخرى وجهوا انتقادات شديدة اللهجة إليه، بسبب تركه البلاد في اللحظات الحرجة، ناهيك عن ورود أنباء عن إخراجه معه مبلغا ماليا كبيرا.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...