أفغانستان.. طالبان تسيطر على مناطق جديدة

أفادت مصادر أفغانية بأن حركة "طالبان" تواصل توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لها وأحكمت سيطرتها على منطقتين في ولايتي بلخ وغور.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت عن مصدرين في غور تأكيدهما سيطرة "طالبان" على منطقة تولاك بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية.

وأقر حاكم منطقة تولاك، سلمان يوسفي، بمقتل 20 من عناصر قوات الأمن على الأقل، وإصابة 20 وأسر 10 من أفراد الأمن، على أيدي "طالبان".

ولم يعترف يوسفي مباشرة بسقوط تولاك في أيدي "طالبان"، غير أنه وجه انتقادات إلى الحكومة منددا بعدم اهتمام المسؤولين المعنيين بإمداد القوات على الأرض.

في غضون ذلك، أعلنت "طالبان" صباح اليوم عن سيطرتها على منطقة زاري في ولاية بلخ، وذلك في أعقاب تأكيد وزارة الدفاع الأفغانية نقل المؤسسات المدنية والعسكرية من هذه المنطقة إلى مكان أخرى بسبب "صعوبة الوصول التي تعيق إمداد القوات الأمنية" هناك.

ونقلت "طلوع نيوز" عن مصادر ومسؤولين تأكيدهم أن "طالبان" سيطرت إجمالا خلال الشهرين الماضيين على 17 منطقة، سقطت اثنتان منها في أيدي المسلحين الخميس الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية المخاوف المتزايدة من خطر تدهور الوضع الأمني في أفغانستان، في ظل انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد.