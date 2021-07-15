أفغانستان.. طالبان تعرض وقفا لإطلاق النار مقابل الافراج عن 7 آلاف سجين

عرضت حركة طالبان وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر في أفغانستان، مقابل إطلاق سراح 7 آلاف سجين لدى الحكومة الأفغانية، وشطب اسم "طالبان" من القائمة السوداء للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن عضو فريق التفاوض الحكومي الأفغاني، نادر نادري، قوله في مؤتمر صحفي الليلة الماضية: "طالبان عرضت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لكنها طالبت بإطلاق سراح 7000 سجين لدى الحكومة الأفغانية".

وأضاف أن الحركة اشترطت أيضا "شطب زعماء الجماعة من القائمة السوداء للأمم المتحدة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن هذا "مطلب كبير من حركة طالبان".

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية في وقت سابق عن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، وذلك في ظل استمرار عملية انسحاب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من أفغانستان.