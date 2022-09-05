أفغانستان: قتلى وجرحى في تفجير انتحاري أمام السفارة الروسية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام، بمصرع أكثر من 20 شخصا، وإصابة آخرين بجروح، صباح اليوم الإثنين، جراء تفجير انتحاري أمام مبنى السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية "كابل".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في التفجير، الذي وقع بالقرب من بوابة السفارة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان.

وبحسب مصدر، فإن الانفجار وقع عندما خرج دبلوماسي روسي ليعلن أسماء طالبي التأشيرة.

مباشر..الخارجية الروسية تعلن مقتل موظفين في سفارتها بكابل إثر هجوم انتحاريhttps://t.co/k68akQGSbi

https://t.co/7625VdGeBf — RTARABIC (@RTarabic) September 5, 2022

وقال المصدر: "هناك ما بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في الانفجار".

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق مواطنين أفغان.

ووفقا لشهود العيان، لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم وأصيب آخرون بجروح.

بدورها قالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية.

ووصف مصدر الوضع الأمني في "كابل" بالصعب.