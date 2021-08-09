أفغانستان.. ولاية سادسة تسقط بيد طالبان

سيطرت حركة طالبان على مدينة جديدة في شمال افغانستان، وأعلنت الحركة أن "أيبك" عاصمة ولاية سمنغان، أصبحت "خارج سيطرة العدو".

وباتت "سمنغان" الولاية الأفغانية السادسة التي تسقط بيد طالبان، عقب خروج القوات الأجنبية من البلاد.

وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في تويتر، أن مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان باتت "خارج سيطرة العدو"، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، وذلك بعد معارك في مناطق متفرقة منها مع مسلحي الحركة. وأضاف أيضا أنه وفقا للمعلومات الأخيرة فإن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي طالبان.