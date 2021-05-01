أفيخاي أدرعي يدعو الشامتين بحادثة التدافع لأن يتقوا الله

دعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي “الشامتين” إلى “تقوى الله في شهر رمضان"، وذلك بعد حادثة التدافع التي أدت إلى مقتل عشرات اليهود الإسرائيليين.

"فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا". نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل #ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للأخرين، #حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في #رمضان! pic.twitter.com/HVd1WIjtfu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وعبر حسابه على تويتر، كتب “فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل #ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، #حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في #رمضان!”.

{إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}

ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في #رمضان. قالوا #الجسر_المقدس قالوا أيها الحاقدين — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وفي تغريدة ثانية كتب أدرعي: “{إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا} ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في #رمضان”.

من #إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ.. [الحجرات:11] — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 30, 2021

وفي تغريدة أخرى كتب: “من إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ [الحجرات:11]”.

