  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أفيخاي أدرعي يدعو الشامتين بحادثة التدافع لأن يتقوا الله

أفيخاي أدرعي يدعو الشامتين بحادثة التدافع لأن يتقوا الله

منشور 01 أيّار / مايو 2021 - 02:07
أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

دعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي “الشامتين” إلى “تقوى الله في شهر رمضان"، وذلك بعد حادثة التدافع التي أدت إلى مقتل عشرات اليهود الإسرائيليين.

وعبر حسابه على تويتر، كتب “فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل #ميرون، ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، #حسبي الله ونعم بالوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في #رمضان!”.

وفي تغريدة ثانية كتب أدرعي: “{إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا} ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في #رمضان”.

وفي تغريدة أخرى كتب: “من إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ [الحجرات:11]”.
 

كلمات دالة:اسرائيلافيخاي ادرعي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...