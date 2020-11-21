أكار: القوات التركية تستعد للذهاب إلى أذربيجان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن قوات بلاده ستذهب إلى أذربيجان في أقرب وقت، لمراقبة وقف إطلاق النار في “قره باغ”.

وأشار أكار في تصريحات، السبت، إلى أن القوات البرية التركية استكملت استعداداتها للذهاب إلى أذربيجان، لأداء مهامها إثر اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين باكو ويريفان.

من ناحية أخرى، اعتبر أكار أن اتهام سياسيين غربيين للجيش الأذربيجاني بالحرق والتدمير خطأ جسيم.

وفي سياق منفصل، قال أكار إن “اليونان ترد بأسلوب خاطئ على يد الصداقة التي مددناها إليها”.(الأناضول)