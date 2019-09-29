أكبر حزب إسلامي بالجزائر يقرر عدم الدفع بمرشحه في سباق الرئاسة

قرّرت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عدم الدفع برئيسها عبد الرزاق مقري كمرشح في سباق الرئاسة المقرر في 12 ديسمبر /كانون الأول القادم.

وجاء القرار بعد جلسة تصويت سرية لمجلس الشورى للحركة (أكبر هيئة بين مؤتمرين في الحزب) في نهاية اجتماعه ليلة السبت إلى الأحد.

ووفق ما ذكر قيادي في الحزب رفض الإفصاح عن هويته لأسباب شخصية، فإن أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لخيار عدم دخول السباق بمرشح بعد نقاش لساعات حول موقف الحركة من السباق.

وحسب المصدر ذاته فإن القرار لا يعني بالضرورة مقاطعة هذا الاستحقاق وقيادة الحركة ستعلن لاحقا كيفية تعاملها مع هذا الموعد السياسي.

ومن المقرر ان يعقد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بعد ظهر الأحد مؤتمرا صحافيا للحديث عن خيارات الحركة المطروحة في هذا السباق وهل يعني قرار الحزب فتح الباب امام دعم مرشح توافقي للمعارضة كما ذكرت مصادر متعددة.

وسابقا أعلنت الحركة أن الانتخابات هي الحل الأمثل للخروج من أزمة البلاد الراهنة لكنها تحفظت على ظروف إجرائها مثل استمرار رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في دواليب الحكم.(الأناضول)