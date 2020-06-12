أكبر 5 شركات تكنولوجيا أميركية تخسر 269 مليارا في ساعات

تشير البيانات إلى أن أكبر خمس شركات أميركية تعمل في قطاع التكنولوجيا خسرت ما يزيد على 269 مليار دولار من قيمتها السوقية في غضون 24 ساعة، إذ تراجع مؤشر "داو جونز" نحو 6.9 في المئة خلال تعاملات أمس، كما فقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 5.87 في المئة، ويعتبر هذا الأداء اليومي الأسوأ منذ الـ16 من مارس الماضي عندما تراجع جميع المؤشرات بأكثر من 11 في المئة في خضم تفشي وباء كورونا المستجد.

وتصاعدت المخاوف حول العالم من اندلاع موجة ثانية من وباء كورونا بالتزامن مع فتح عدد من الولايات الأميركية، مع حقيقة تجاوز عدد الإصابات للمواطنين الأميركيين مليوني شخص.

وتصدّرت شركة "مايكروسوفت" قائمة الخمسة الكبار الخاسرين، إذ تعرّضت لمحو ما يزيد على 80 مليار دولار من قيمتها السوقية، بالتزامن مع انخفاض السهم لأكثر من خمسة في المئة. وتقف القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" عند 1.413 تريليون دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وتراجع سهم شركة "فيسبوك" بنحو 5.2 في المئة بنهاية تعاملات أمس الخميس، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 639.423 مليار دولار. كما شهد سهم "أبل" هبوطاً بنحو 4.8 في المئة، لتتراجع القيمة السوقية لصانعة الأيفون إلى 1.456 تريليون دولار. في حين أغلق سهما "ألفابت" و"أمازون" جلسة تعاملات أمس الخميس على انخفاض بنحو 4.3 في المئة و3.4 في المئة على الترتيب.