احتجاجات "السترات الصفراء"

وصف متحدّث باسم الحكومة الألمانية الإثنين أعمال العنف التي هزّت وسط باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء" في نهاية الأسبوع بأنها "مرعبة".

وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفان سيبرت إن "أعمال العنف التي وقعت نهاية الأسبوع كانت مرعبة".

وتابع أنها "لا تمت بصلة إلى الاحتجاجات السلمية والديموقراطية، والحكومة الألمانية تدعم جهود الحكومة الفرنسية في ضمان النظام العام".

وتعرضت العديد من المحال التجارية للنهب والحرق في جادة الشانزيليزيه الباريسية الشهيرة في السبت الثامن عشر لتظاهرات "السترات الصفراء" احتجاجا على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون الاجتماعية.

وخرجت التظاهرة عن سيطرة الشرطة بعد قيام متظاهرين بأعمال شغب في الجادة حيث اكد أصحاب متاجر تعرّض نحو 80 محلا تجاريا وشركة للنهب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمّعوا عند نصب قوس النصر الذي سبق أن تعرّض للتخريب في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018.

وبدأت تظاهرات "السترات الصفراء" في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية للفرنسيين قبل أن تتحوّل إلى تحرّك احتجاجي ضد الحكومة.