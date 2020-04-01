  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ألمانيا.. اليمين المتطرف يستغل جائحة كورونا

ألمانيا.. اليمين المتطرف يستغل جائحة كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 12:08
الأوساط اليمينية المتطرفة تولي اهتماما بأزمة الجائحة
الأوساط اليمينية المتطرفة تولي اهتماما بأزمة الجائحة

حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) من أن اليمين المتطرف في ألمانيا يستغل أزمة جائحة كورونا المستجد لمآربه الخاصة.
وقال رئيس الهيئة، توماس هالدنفانغ، في تصريحات لصحيفة “دي تسايت” الألمانية الأسبوعية المقرر صدورها غدا الخميس إن الأوساط اليمينية المتطرفة تولي اهتماما بأزمة الجائحة بغرض تقويض الثقة في الحكومة الألمانية ونشر نظريات المؤامرة ووصم المهاجرين على أنهم حاملون للفيروس.
وأشار هالدنفانغ إلى أن اليمين المتطرف يضع أيضا سيناريوهات للانهيار بغرض الحصول على تأييد لمواقفه المتطرفة، مؤكدا مراقبة سلطات حماية الدستور لهذا النوع من الأنشطة عن كثب.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...