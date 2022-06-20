أفكار هدايا عيد الأب 2022، طرق الاحتفال في عيد الأب،هدايا للأب في عيد ميلاده رخيصة، هدايا عيد الحب للرجال، هدايا للاباء كبار السن، أفكار هدايا لمرضى كورونا، أفكار هدية عيد ميلاد حبيبي، كل هذه المواضيع سيتم تناولها بمناسبة عيد الأب.

عيد الأب والذي يصادف في 21 يونيو/ حزيران من كل عام وهي مناسبة خاصة يقدرها الأبناء والأمهات، وللأب فضل كبير على أبنائه فهو يعتبر مدرسة كبيرة بعد الأم، فقد خُصِّصَ يومٌ لتكريمه ويتم الاحتفال به سنوي.

الأب له دور كبير في تأسيس الأسرة والحفاظ عليها، وتوفير المال لها وأيضاً غرس القيم والمبادئ وتعزيزها، ولذلك بدأ تخصيص يوم الأب العالمي نوع من التقدير لما يُقدمه الأب من تضحيات لأسرته.

أفكار هدايا عيد الأب 2022

محفظة جلدية

أفكار هدايا للاب ساعة آبل

تيشيرت عملي أو قميص من زارا أو بيرشكا

نظارة شمسية

حقيبة من الجلد صغيرة لوضع احتياجاته الخاصة مثل أدوية،شاحن موبايل، هايجين وغيره.

ملابس رياضية إذا كان من عشاق الرياضة

عطر

ماكينة حلاقة من علامة تجارية معروفة

الاشتراك في القناة الفضائية الرياضية المفضلة له

أشياء تفرح الأب مثل الموبايل

جلسة مساج

أزرار الأكمام

طرق الاحتفال في عيد الأب

الحجز في المطعم المفضل لديه مع عائلته.

عمل قائمة بالأطعمة المفضلة لديه.

احضار كيكة والاحتفال معه في المنزل مع العائلة والأصدقاء.

ترتيب لرحلة حول الطبيعة مع العائلة والأصدقاء المقربين.

هدايا للأب في عيد ميلاده رخيصة

برواز عليه صور المفضلة لديه لوضعها في مكتب العمل.

كيكة بالنكهة المفضلة لديه.

جلسة مساج بسعر معقول

قميص أو تيشيرت بسعر معقول

هدايا للاب رخيصة عطر

عزومة في مطعم أسعاره مقبولة

كتب مفضلة لديه إذا كان من عشاق القراءة

هدايا عيد الحب للرجال

ورد باللون الأحمر

كيكة بالنكهة المفضلة لديه

موبايل

ساعة آبل

عزومة في مطعم

ملابس رياضية

نظارة شمسية

قلم حبر خصوصاً إذا كان رجل أعمال مهم

أزرار الأكمام الأنيقة المناسبة لأماكن العمل أو الاجتماعات الرسمية

سماعات بلوتوث

عطر

محفظة أو حقيبة جلدية

السفر إلى مكان رومانسي إذا كانت الميزانية تسمح بذلك

هدايا للاباء كبار السن

عصا المشي

كرسي طبي ومناسب لكبار السن

نظارة طبية

شوكولاتة أو حلويات عربية مثل البقلاوة والعوامة

الاشتراك في منصة شاهد vip إذا كان من محبي مشاهدة التلفاز

بدلة رياضية مريحة ومناسبة للمشي

حذاء طبي

هدايا للاباء كبار السن شفرات حلاقة

أفكار هدايا لمرضى كورونا

فواكة مقطعة

سلة مليئة بالأعشاب والفيتامينات

ورد

شوكولاتة

عطور أو لوشن من ناتشورال لوكس أو باث اند بودي ووركس

فاوتشر من زارا أو بول آند بر

أفكار هدية عيد ميلاد حبيبي

نظارات شمسية

خاتم من الفضة أو اسوارة إذا كان من عشاق الاكسسوارات

موبايل

محفظة

فاوتشر من مكان الملابس المفضل لديه

ميدالية مفاتيح

سماعات بلوتوث

عطر.

حقيبة للجيم

ألعاب البلايستيشن.

مذكرة أنيقة المظهر

حزام من الجلد.

سكين فاخر

حجز ليلة في فندق.

كتاب يفضل قراءته

ولاعة ذات مظهر أنيق

سيجارة الكترونية

آلة صنع القهوة.

أدوات رياضية للتمارين المنزلية.

تذكرة للسفر

بلوزة لناديه المفضل.

رواية رومانسية

كاميرا رقمية

إطار لتعليق الصور الخاصة به

حامل للهاتف الذكي.

كوب منقوش عليه اسم الحبيب

حجز في مكان مخصص للاسترخاء وعمل مساج.

إحضار الأصدقاء المقربين لديه والاحتفال في المنزل أو المطعم المفضل لديه.

مجلد يحتوي على صوركما معًا

بطاقات معايدة تحتوي على العبارات الجميلة.

لوح شطرنج

شمعة ذات رائحة عطرة

قصّة عيد الأب

قصّة عيد الأب حيث جاء الاقتراح بالاحتفال في عيد الأب من قبل سونورا سمارت دود، وكان ذلك خلال استماعها للموعظة التي ألقيت في جمعية الشّبان المسيحيّة في سبوكان الموجودة في واشنطن، والتي كانت تتمحوّر حول الاحتفال بعيد الأم وتكريمها، فكانت بمثابة إلهام لها حول الاحتفال بوالدها ويليام جاكسون سمارت، والّذي كان أحد قدامى المحاربين في الحرب الأهلية بسبب رعايته لها ولأخوتها الخمسة في ظل عدم وجود الأم.

عبارات في عيد ميلاد الأب

شكراً لكونك أباً رائع حنون سمح لي بلحظات حنون منها تعلمت من أنا وكيف أكون، كل سنة وانت بألف خير.

قيل في الأب هو ذاك الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملاً السماء.

الاب رجل لن يتكرر في الحياة ابداً ولا يسد غيابه أي أحد، الأب معطف أمان في ليالي العمر المتقلبة.

عيدك سعيد يا مَن ضمّني كلّ الحياة بين حناياه ويا من رعاني برفقٍ ولم تتركني في نصف الطريق يُمناه فيارب أطل بعمره وارزقه الصحة والسعادة وأنِر بالخير مُحيّاه.

تمت كتابة المقال بواسطة: نادين طاهر

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأب 2022