ألمانيا تتهم إيران بلعب "دور خطير" في الشرق الأوسط

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تأييده لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي وتصرفاتها في سورية والعراق ولبنان.

وفي أعقاب محادثات في برلين مع نظيره الإسرائيلي جابي اشكينازي، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس:" يجب على إيران أن تغير سلوكها في المنطقة".

وأضاف ماس:" نحن لسنا ساذجين بشأن إيران ونعرف أنها تلعب دورا خطيرا في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب اتهامها لحكومة طهران بالتدخل على نحو عدواني في صراعات في المنطقة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى إجبار إيران من خلال أقصى قدر من العقوبات الاقتصادية على تغيير سلوكها.

في المقابل، تسلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نهجا مختلفا، إذ ترغب هذه الدول في التمسك بالاتفاق النووي، وتحاول، بناء على هذا، دفع إيران إلى تقديم المزيد من التنازلات في القضايا الخلافية.