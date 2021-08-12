ألمانيا تهدد بوقف الدعم المالي عن أفغانستان

هددت ألمانيا بوقف الدعم المالي الذي تقدمه سنويا لأفغانستان، في حال سيطرة حركة طالبان على البلاد وفرض تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لقناة تلفزيون "زد.دي.إف" : "نقدم 430 مليون يورو (وهو ما يعادل 505 ملايين دولار) كل عام ولن نمنح منها سنتا واحدا إذا سيطرت طالبان على البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية".

وصرح مسؤولون اليوم الخميس بأن قوات الحكومة الأفغانية خاضت معارك مع مقاتلي حركة "طالبان" في عدة مدن وما حولها.

في هذه الاثناء، يواصل مقاتلو طالبان هجومهم، الذي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنه قد يؤدي إلى سيطرتهم على العاصمة كابل خلال 90 يوما.