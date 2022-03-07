ألمانيا: حظر واردات "الطاقة" من روسيا سيغرقنا في الظلام

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن بلادها وأوروبا لا تستطيعان تحمل تكلفة فرض حظر على واردات الغاز والفحم من روسيا، في الوقت الذي يدرس مجلس النواب الأميركي، قانونا لحظر استيراد النفط الروسي.

وأشارت الوزيرة الألمانية، إلى أن فرض العقوبات سيكون: "غير مجد إذا اكتشفنا في غضون 3 أسابيع أنه لم يتبق لدينا سوى أيام قليلة من التغذية بالكهرباء في ألمانيا وبأنه سيتعين علينا الرجوع عن هذه العقوبات".

وقالت بيربوك، أمس الأحد، لقناة "ايه آر دي": "يجب أن نكون قادرين على الاستمرار في فرض العقوبات بمرور الوقت".

ولاحقا، قالت بيربوك لقناة "زي دي إف": "نحن مستعدون لدفع ثمن اقتصادي باهظ جدا"، لكن: "إذا انطفأت الأنوار غدا في ألمانيا أو في أوروبا، فهذا لن يوقف الدبابات".

وبدا وزير المال الألماني كريستيان ليندنر مشككا أيضا، وقال لصحيفة "بيلد": "يجب ألا نحد من قدرتنا على الصمود بمرور الوقت"، معتبرا أن "اتخاذ قرار أحادي بشأن حظر" واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا "سيكون له تأثير سلبي على هذه القدرة".

عقوبات جديدة

من جهة أخرى، قال ليندنر أمس الأحد، إن العقوبات الجديدة التي فرضتها مجموعة السبع على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا "ستؤثر قبل كل شيء على المتمولين" الذين "استفادوا من بوتين".

وأوضح للتلفزيون العام "إيه آر دي"، عندما سئل عن تحرك مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا رئاستها حاليا "نحن نعمل على عقوبات أخرى".

وقال ليندنر: "أريد أن تؤثر بشكل خاص على المتمولين. لا يمكن لأولئك الذين استفادوا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسرقوا ثروات الشعب الروسي خصوصا من خلال الفساد، الاستفادة من ثرواتهم في ديمقراطياتنا الغربية".

بيلوسي: قانون لحظر استيراد النفط الروسي

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي يوم الأحد، إن المجلس يدرس قانونا لحظر استيراد النفط الروسي، وإن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع كمساعدات لأوكرانيا ردا على الحرب العسكرية الروسية.

وقالت بيلوسي في رسالة إن "مجلس النواب يدرس حاليا قوانين قوية ستزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن "مشروع القانون سيحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة، ويفسخ العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا، ويتخذ الخطوة الأولى لمنع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية تجري محادثات مع الولايات المتحدة ودول أوروبية بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن أميركا تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي، إن "كل الخيارات مطروحة"، فيما تواجه الإدارة الأميركية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.

وأعلنت مجموعة السبع في بيان الجمعة عزمها على فرض "عقوبات جديدة صارمة" على موسكو. والخميس، وأدرجت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على لائحتهما السوداء متمولين جددا، كان استهدفهم الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوتين السبت، أن العقوبات المفروضة على بلاده أقرب إلى "إعلان حرب"، حتى لو "لم نصل إلى ذلك بعد".