ألمانيا: سنعتقل بوتين إذا دخل أراضينا

البوابة - قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتعرض للإعتقال، في حال دخوله للأراضي الألمانية.

وأضاف بوشمان، إنه في حال اعتقال الرئيس الروسي، فإنه سيتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وتابع وزير العدل: "أتوقع أن تتصل المحكمة الجنائية الدولية بسرعة بالانتربول وكذلك بالدول المشاركة وتطلب منهم الامتثال لهذا الطلب وبعد ذلك ستضطر ألمانيا إلى اعتقال الرئيس بوتين".

وأشار الوزير بوشمان، إلى أن ألمانيا تخضع لاختصاص الجنائية الدولية، وبالتالي فإن بلاده ستفي بمتطلبات المحكمة، في حال وطأت قدم بوتين أراضي البلاد.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس بوتين، وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا – بيلوفا، بتهمة الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية.

ورفض الكرملين قرار المحكمة، ووصفه "بالباطل" لأن روسيا ليست طرفًا في الجنائية الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور عبر حسابها على "تليغرام": "لا معنى لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة لبلدنا، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".