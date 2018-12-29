ألمانيا: إعادة فتح مطار هانوفر بعد اعتقال شخص اقتحم منطقة الطائرات بسيارة

إعادة فتح مطار هانوفر بعد اعتقال شخص اقتحم منطقة الطائرات بسيارة

أوقف مطار هانوفر بألمانيا الرحلات الجوية مؤقتا، اليوم السبت، بعد أن قاد رجل سيارته إلى منطقة توقف الطائرات قبل أن تتمكن الشرطة من إيقاف سيارته والسيطرة عليه واحتجازه.

وقالت شرطة هانوفر على تويتر “انتهت الشرطة من تفتيش السيارة ولم يتم العثور على أشياء خطيرة. استأنف مطار هانوفر العمليات في حوالي الساعة 20:05 (19:05 بتوقيت غرينتش)”.

كانت الشرطة قالت، في وقت سابق، إن الرجل دخل بسيارته إلى منطقة توقف الطائرات في حوالي الساعة 3:40 مساء (14:40 بتوقيت غرينتش).

وذكرت صحيفة هانوفرشيه ألجماينة أن الرجل وهو في منتصف العشرينات كان تحت تأثير المخدرات وإنه كان يقود سيارة تحمل لوحة أرقام بولندية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل قاد سيارته عبر السياج المحيط بالمكان وحاول تعقب طائرة تابعة لخطوط إيجة الجوية التي كانت قد هبطت للتو قادمة من أثينا. وقالت الصحيفة إن الشرطة أوقفته على بعد عدة مئات من الأمتار.

(رويترز)