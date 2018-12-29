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ألمانيا: إعادة فتح مطار هانوفر بعد اعتقال شخص اقتحم منطقة الطائرات بسيارة

ألمانيا: إعادة فتح مطار هانوفر بعد اعتقال شخص اقتحم منطقة الطائرات بسيارة
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