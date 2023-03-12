ألمانيا.. 27 ألف مسافر سيتأثرون من الغاء 4 مطارات لرحلاتها

البوابة - أفادت صحف ألمانية، بأن 4 مطارات ألمانية، ستلغي رحلاتها يوم غد الإثنين، بسبب الإضراب الذي أعلنت عنه نقابات عمالية في البلاد.

والمطارات الأربعة التي سيتم الغاء رحلات المغادرة فيها يوم الإثنين، بسبب الإضرابات التحذيرية، هي مطارات برلين وهامبورغ وهانوفر وبريمن، حسب صحيفة فيلت الألمانية.

وقالت "فيلت": "سيتم تنظيم إضراب تحذيري، من قبل موظفي الأمن، دعت إليه نقابة قطاع الخدمات الألمانية "فيردي"، في مطارات برلين براندربورغ، وهامبورغ وهانوفر وبريمن".

وسيؤثر الإضراب في المطارات السابقة الذكر، على حركة حوالي 27 ألف مسافر، كما سيتم الغاء ما يقرب من 200 رحلة في برلين، وفقا للشركة التي تدير المطارات.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن النقابة دعت للإضراب، لتحسين أجور العمل الإضافي لعمالها، والمطالبة بتعويضات أعلى عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع وفي العمل المسائي.

يشار إلى أن عددا من مطارات المدن الألمانية، كانت قد تأثرت خلال الشهر الماضي، بإعلان "فيردي" الإضراب لمدة 24 ساعة، للمطالبة بزيادة الأجور.