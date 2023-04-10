ألهبت المشاعر باغنية شدو بعضكم: عائلة حليمة الكسواني تنفي خبر وفاتها

تداولت مواقع اخبارية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم الاثنين خبر وفاة الحاجة الفلسطينية حليمة سليمان الكسواني والتي اشتهرت مؤخرا بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تشدو باغنية "شدو بعضكم يااهل فلسطين" حيث تداولها الفلسطينيين خاصة والعرب بشكل عام على نطاق واسع وكبير

وتراجع موقع اخباري اردني عن الخبر الذي نشره فجر الاثنين معتذرا عن عدم دقته بعد قليل من انتشار خبر الوفاة كالنار في الهشيم بين النشطاء والمواقع الاخبارية العربية نظرا للاهتمام الكبير بالحاجة حليمة لما عكسته انشودتها من حميمية وحنين الى الوطن المحتل

كما نقل موقع الوكيل عن عائلة الحاجة ⁧‫حليمة الكسواني‬ نفيهم لـ خبر وفاتها صباح اليوم الاثنين . وقالت العائلة إن الحاجة حليمة بصحة جيدة ولم تتعرض لأي وعكة صحية أو ضرر.

وتعود اصول الحاجة الفلسطينية التي تقيم في مخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين الى بلدة "بيت اكسا" قضاء القدس المحتلة ، واشتهرت ام العبد كما تحدثت لقناة رؤيا الفضائية العام الماضي ، بعد ان طلب منها احد ابناء الجيران اخباره بكيفية غناء النساء الفلسطينيات للفدائيين والثورة والعروسين وقام بتصويرها ونشرت على نطاق كبير

وتقول كلمات الاغنية

شدّوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم

ما ودَّعتكم، رحلت فلسطين، ما ودعتكم

على ورق صيني لأكتب بالحبر على ورق صيني

يا فلسطينِ، عَ اللي جرى لك يا فلسطينِ

تحدثت الحاجة حليمة الكسواني حينها عن حياتها وكيف وصلت الى منطقة الشونة الجنوبية في الاردن بعد ان هجر اليهود عائلتها وابناء قريتها ، وعاشت لاجئة وتزوجت وانجبت ولدين ربتهما بعد رحيل زوجها حيث عملت مدة 25 عاما في توزيع المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لـ سكان المخيم.

ظلت ام العبد حليمة الكسواني تفتخر باللباس التقليدي الفلسطيني ويلازمها ، وقالت انها زارت قريتها بيت اكسا عدة مرات بعد احتلالها وفي كل مرة "أبكي بحرقة على بيوتنا المهدمة ومساجد القرية والمضافات التي أقيم مكانها مراقص لليهود".

أنجبت أم العبد ولدين، أحدهما أستاذا جامعيا يحمل درجة الدكتوراة، والآخر يحمل الماجستير في الفيزياء، ويعمل مدرسا بمدارس وكالة الغوث.