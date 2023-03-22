البوابة - القطايف من أشهر الحلويات العربية الخفيفة والتقليدية والتي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك، وهي تشبه عجينة البان كيك لكن تختلف بطريقة الخبز، وتتكون القطايف من عجينة محشوة بعدة حشوات متنوعة مثل: التمر،الجبنة، القشطة، الجوز والفستق الحلبي وجوز الهند، ويمكن أن تؤكل مشوية أو مقلية أو نية.

فيما يلي نقدم لكم طريقة عمل عجينة القطايف بمقادير بسيطة وخفيفة:

مقادير عجينة القطايف

2 كوب دقيق

ملعقة حجم صغير خميرة فورية

ملعقة حجم كبير لبن بودرة

رشة من بيكربونات صوديوم

طريقة تحضير عجينة القطايف

أولاً قومي بخلط الدقيق مع الخميرة وبيكربونات الصوديوم والخميرة واللبن البودرة ويمكن إضافة رشة ملح.

ثم أضيفي مياه وقومي بتقليب العجينة حتى تتكون عجينة سائلة وتركها حتى تتخمر.

ثم صبي أقراص فى طاسة ممسوحة بالزيت على لنار.

وسوف تكون جاهزة القطايف وقدميها بالشكل الذي تحبيه، صحتين وعافية.

طريقة لعمل عجينة القطايف بدون سميد

مقادير عجينة القطايف بدون سميد

1 كوب من الماء الدافئ

1 ملعقة حجم صغير سكر

1/2 ملعقة حجم صغيرة خميرة جافة نشطة

1 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

قليل من الملح

1 بيضة مخفوقة

1 ملعقة حجم كبير حليب بودرة

نصف ملعقة حجم صغير من صودا الخبز

طريقة تحضير عجينة القطايف بدون سميد

قومي بمزج الخميرة والماء الدافئ والسكر، ثم قم بتقليبهم جيداً.

ثم اتركيه لبضع دقائق حتى يصبح رغويًا.

ثم أضيفي باقي المقادير واخفقيها حتى تمتزج.

قومي بتغطيتهم بالبلاستيك واتركيهم ترتاح حتى تتشكل فقاعات، قد يستغرق ذلك من ساعة إلى ساعتين حسب درجة حرارة مطبخك.

بعد أن يصبح الخليط فقاعات ، قم بتسخين صينية كهربائية إلى 350 درجة فهرنهايت أو مقلاة حديد زهر غير لاصقة .

ثم قم بصب الخليط بمقدار 1/4 كوب ممتلئ على شكل دوائر

ستبدأ العجينة في تكوين فقاعات صغيرة، عندما يكون السطح مغطى بالفقاعات ولم يعد لامعًا ويكون القاع ذهبيًا.

ثم قم بإزالة الفطيرة من صينية الخبز وضعها على طبق، لا تقلبهم، لن تقوم بطهي الجانب الآخر من الفطيرة.

وأخيراً غطي الفطائر بمنشفة المطبخ بينما تنتهي من طهي الباقي، عندما تنتهي وقد تبرد ، لفها في غلاف بلاستيكي حتى لا تجف، إذا جفوا فلن يغلقوا عند ملئهم، وصحتين وعافية.

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