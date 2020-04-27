أمريكا تجدد استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران مع تقليص المدة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة جددت استثناء يسمح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لكن لفترة أقصر هذه المرة.

وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعيد تقييم إمكانية تجديد الاستثناء مرة أخرى فور تشكيل “حكومة ذات مصداقية” في العراق.

وقال المسؤول مشيرا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو: “وزير الخارجية منح هذا التمديد القصير للاستثناء لإتاحة الوقت أمام تشكيل حكومة ذات مصداقية” في العراق.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء سينتهي في 26 مايو/ أيار.

ومددت واشنطن مرات متكررة الاستثناء الذي تمنحه لبغداد والذي يقضي باستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية المهمة لشبكة الكهرباء العراقية وتم تمديد الاستثناء لفترات تراوحت بين 90 يوما و120 يوما.

وأصرت الولايات المتحدة على أن يتحرك العراق، الدولة المنتجة للنفط والعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، صوب الاكتفاء الذاتي من الطاقة كشرط لاستثنائه من استيراد الطاقة الإيرانية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كلف الرئيس العراقي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة جديدة وهو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع في وقت تبذل فيه البلاد قصارى جهدها لتشكيل حكومة تحل محل الحكومة التي سقطت في العام الماضي بعد شهور من احتجاجات شهدت سقوط قتلى. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: “حال تسلم هذه الحكومة مهام عملها سيعيد وزير الخارجية تقييم ما إذا كان سيتم تجديد الاستثناء ولأي مدة”.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبغداد بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها أصيبت بخيبة أمل لتقاعس القوات العراقية عن حماية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق. وتعرضت القوات لعدة هجمات صاروخية هذا العام وحده تنحي الولايات المتحدة باللوم فيها على فصائل مسلحة تدعمها إيران.

وتدهورت العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ إسقاط الثورة الإيرانية شاه إيران الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة عام 1979 وبدء عهد من الحكم الديني. وتفجرت التوترات بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.

وتفاقمت التوترات إثر هجوم شنته طائرة مسيرة أمريكية في الثالث من يناير/ كانون الثاني في العراق وأدى إلى قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. وأدى الهجوم أيضا إلى قتل أبو مهدي المهندس الذي أسس كتائب حزب الله الشيعية بالعراق بعد الغزو الذي قادته أمريكا في 2003. (رويترز)