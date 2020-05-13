أمريكا تسجل أرقام وفيات مضاعفة بكورونا وموسكو تتهمها باستغلال الجائحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن واشنطن مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون: "يجدر القول، إنه حتى في حالة الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد".

وتابع لافروف القول: "وكما تعلمون، هم بالذات من يضعون هذه القواعد".

ارقام مضاعفة

سجلت أمريكا أرقاما كبيرة في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، ومع ذلك دافع رئيسها دونالد ترامب عن تعامله مع كورونا، معتبرا أن خفض الوفيات لم يكن ليتحقق من دونه!.

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" المتخصصة في إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة عن 1894 وفاة على الأراضي الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أي بزيادة أكثر من الضعفين عن اليومين السابقين، حيث تم تسجيل 930 وفاة يوم الاثنين و776 يوم الأحد.

Our economy was strong before covid-19 and @realDonaldTrump has equipped small businesses across the nation to get back to work and be stronger than ever before. #ReopeningAmerica pic.twitter.com/6cfM82kRMs — Ohio Republicans (@ohiogop) May 12, 2020

وتخطى إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة حاجز 82 ألف حالة وفاة، بينما وصلت الإصابات إلى مليون و369 ألف إصابة.

ومع ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن توجيهاته بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية في البلاد، قائلا إن "نجاح خفض أعداد الوفيات (بكورونا) لم يكن ليتحقق من دوني أو مساندة الحكومة الفيدرالية".

وقال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "الأرقام تنخفض في غالبية أجزاء البلاد، حيث تتنامى الرغبة بإعادة فتح الولايات مرة أخرى.. إن ذلك يتحقق بشكل آمن".

واعتبر أن "الفحوص المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في بلاده هي الأفضل حول العالم".