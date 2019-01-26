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أمريكا تقول إنها ستستخدم قوتها الاقتصادية لدعم رئيس فنزويلا الذي اعترفت به

أمريكا تقول إنها ستستخدم قوتها الاقتصادية لدعم رئيس فنزويلا الذي اعترفت به
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