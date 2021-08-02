أمريكا.. عشرات الاصابات بإطلاق نار في 7 عمليات منفصلة

أطلق مسلحون اليوم الأحد وابلا من الرصاص في 7 عمليات منفصلة في مدينة نيويورك.

وبين ضباط من الشرطة وأضافوا "تم إطلاق أكثر من 40 طلقة أصابت مجموعة من الأشخاص خارج محل حلاقة وكذا عدد من المارة الذين كانوا يسيرون في الشارع".

وقالت الشرطة إن أكثر من 90 في المئة من حالات القتل الشهر الماضي جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.

قال مسؤولون إن ثمانية رجال وامرأتين أصيبوا بطلقات نارية. وذكر أحد ضباط الشرطة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 19 و72 عاما.

وتعتقد الشرطة أن الشخصين اللذين أطلقا النار كانا يستهدفان ثلاثة من أعضاء عصابة ترينيتاريوس يقفون خارج محل الحلاقة . .

وأفادت الشرطة في مدينة شيكاغو، بولاية إلينوي الأمريكية، بتعرض 22 شخصا لإطلاق نار ليلة السبت/ الأحد، مما أودى بحياة ثلاثة منهم متأثرين بإصاباتهم.

ولفظ أحد هؤلاء أنفاسه الأخيرة يوم السبت، وهو ما يعني شموله ضمن إحصاءات شهر تموز/يوليو والتي أصدرتها شرطة شيكاغو أمس الأحد. وكانت هذه السنة الثانية على التوالي التي يتجاوز فيها عدد القتلى 100 خلال شهر تموز/يوليو.