  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أمريكا.. مصرع 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة

أمريكا.. مصرع 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:55
أمريكا.. مصرع 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة

لقي 3  أشخاص فيما أصيب 8 آخرون بجروح في إطلاق نار وقع بمدرسة في أمريكا.

اقرأ ايضاًاطلاق نار في البيت الابيضاطلاق نار في البيت الابيض

وفي أمريكا تتصاعد حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار على نحو بات مألوفًا لمعظم الأمريكيين، بخاصة أن تلك الحوادث  تقع داخل حرمات مدراس وجامعات عبر الولايات المختلفة.

ووقعت الحادثه في دينة سانت لويس بولاية ميسوري بالولايات الأمريكية المتحده، حيث جرى نقل 8 جرحى إلى مستشفى محلي، في حين قُتل المشتبه به في الهجوم على المدرسة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ومن بين القتلى امرأة وفتاة قاصر.

ويبلغ مطلق النار من العمر حوالي  20 عاما تقريبا دون أن تحدد دوافعه بعد، كما أن الشرطة شرعت في تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...