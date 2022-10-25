أمريكا.. مصرع 3 قتلى بإطلاق نار في مدرسة

لقي 3 أشخاص فيما أصيب 8 آخرون بجروح في إطلاق نار وقع بمدرسة في أمريكا.

وفي أمريكا تتصاعد حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار على نحو بات مألوفًا لمعظم الأمريكيين، بخاصة أن تلك الحوادث تقع داخل حرمات مدراس وجامعات عبر الولايات المختلفة.

ووقعت الحادثه في دينة سانت لويس بولاية ميسوري بالولايات الأمريكية المتحده، حيث جرى نقل 8 جرحى إلى مستشفى محلي، في حين قُتل المشتبه به في الهجوم على المدرسة خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ومن بين القتلى امرأة وفتاة قاصر.

ويبلغ مطلق النار من العمر حوالي 20 عاما تقريبا دون أن تحدد دوافعه بعد، كما أن الشرطة شرعت في تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.