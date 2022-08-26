أمريكي يصرخ بوجه بايدن واتهمه بسرقة الانتخابات

قاطع مواطن أمريكي خطاب الرئيس جو بايدن.

وردد المواطن من وسط الحشد في حدث للجنة الوطنية الديمقراطية في مقاطعة مونتغومري، صارخا في وجهه: "لقد سرقت الانتخابات".

وأثارت مقاطعة الرجل موجة صيحات استهجان من الحشد، بينما طلب بايدن من الحشد أن يتركوه وشأنه.

وتابع بايدن خطابه قائلا: "الجهل لا يعرف حدودا، لكننا لم ولن نستسلم أبدا، ونقدم المساعدة للشعب الأمريكي".

وروج الرئيس الأمريكي في خطابه الإنجازات التشريعية للديمقراطيين في البنية التحتية والمناخ والأسلحة، لكنها تناولت أيضا وجهات نظره حول سياسات الحزب الجمهوري.

وأضاف: "ما نراه الآن هو إما البداية أو ناقوس الموت لفلسفة MAGA المتطرفة.. ليس ترامب فقط، إنها الفلسفة بأكملها التي تدعم ما يشبه الفاشية.. أنا أحترم الجمهوريين المحافظين"، لكنه ميز بينهم وبين "الجمهوريين من MAGA".