أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء أمطارا رعدية غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار التي تعرضت لها الرياض، وأصوات الرعد والبرق عقب مغرب الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية والقصيم وعلى مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. (صحيفة المواطن)