أمطار غزيرة وسيول تضرب مناطق قرب الرياض (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو، نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار االغزيرة والسيول التي شهدتها العديد من المناطق شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، جراء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تضرب الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة.

وقال حساب "طقس العرب-السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات، اليوم الأحد، إن "آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى استمرار تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة بحزام من السحب، يتخلله بعض الهطولات المطرية الخفيفة والمتوسطة في أجزاء متفرقة".

ما شاء الله 😍

شعيب محرقة شمال #الرياض صباح اليوم الأحد

فهد الشنيفي - مجموعة مناخ الجزيرة@ClimatJazeera pic.twitter.com/RZY5RpC1uh — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 26, 2021

وأضاف طقس العرب: "خلال الساعات القادمة يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وامتدادا حتى الأجزاء الجنوبية من منطقة حائل، كما وتشمل فرص الأمطار كل من الإحساء والدمام الجبيل على فترات".