وفاة أمل اليمنية التي أثارت صورتها ضجة عالمية

توفيت الطفلة اليمنية أمل حسين التي بدت على شكل هيكل عظمي نتيجة المجاعة ونقص العلاج اللازم وأثارت صورتها ضجة عالمية.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت صورة أمل الأسبوع الماضي، وهي طفلة في السابعة من عمرها وكانت تتلقى العلاج في مستشفى شمالي اليمن، وعكست جانبا مأساويا من الحرب التي تمر بها بلادها منذ قرابة 3 أعوام.

وتدهورت صحة الطفلة في مخيم اللاجئين الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها على بعد 4 أميال من المستشفى، وفقدت حياتها بعد معاناتها من القيء والإسهال المتكرر الذي لم تصمد أمامه لأيام.

وكان الطبيب المحلي حث عائلتها على نقلها إلى مستشفى آخر يبعد 15 ميلا، لكن الوضع المادي للعائلة حال دون ذلك، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة.

وقالت والدة أمل: "لم يكن لديّ نقود لنقلها إلى المستشفى" وفقا لـ"الأناضول".

وأضافت: "قلبي مكسور.. كانت أمل تبتسم دائما.. الآن أنا قلقة على أطفالي الآخرين".

وأجبرت صورة أمل فيسبوك على تغيير سياساته بشأن الصور المؤذية التي يعتبرها الموقع انتهاكا لمعاييره، ونقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز أنه عالج مسألة حذف المشاركات التي تضمنت صورة الطفلة.

وشارك عشرات الآلاف من قراء الصحيفة الأمريكية الصورة على فيسبوك، لكن بعضهم تلقى رسالة تبلغهم بأن المشاركة لا تتوافق ومعايير المنصة المجتمعية.