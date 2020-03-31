أميركا تتجاوز الصين بعدد وفيات كورونا والجيش يبني مئات المستشفيات المؤقتة

وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3424 حالة الثلاثاء متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين وليصبح بذلك ثالث أعلى معدل في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا.

وارتفع اجمالي الاصابات في انحاء الولايات المتحدة الثلاثاء، الى 175669حالة.

وحث مسؤولو الصحة الأمريكيون على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس .

وقال حاكم نيويورك آندرو كومو الثلاثاء إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من تسعة آلاف شخص عن اليوم السابق ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27 في المئة إلى 1550.

وقال كومو في إفادة صحفية ”الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل“.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.

وقال الرئيس دونالد ترامب في إفادة في البيت الأبيض إنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، أقل من ثلاثة بالمئة من السكان.

وأضاف ترامب أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي، التي أعلنت يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر القادم.

وحث ترامب، الذي واجه انتقادات لتهوينه من شأن الوباء في مراحله الأولى، الأمريكيين على الالتزام بالقيود.

وقال ”كل منا له دور ينبغي أن يؤديه للانتصار في هذه الحرب. كل مواطن وأسرة وشركة يمكن أن يحدث فارقا في جهود القضاء على الفيروس. هذا واجبنا الوطني المشترك. أمامنا أوقات صعبة خلال الثلاثين يوما القادمة وهي 30 يوما مهمة للغاية“.

مستشفيات مؤقتة

يسعى المسؤولون الأمريكيون لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بعد أن سجلت الولايات المتحدة 575 حالة وفاة يوم الاثنين، وهو أعلى عدد وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.

وقال اللفتنانت جنرال تود سيمونايت قائد سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن السلاح يبحث عن فنادق ومهاجع ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتا. وكان سلاح المهندسين قد حول مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.

وأضاف لمحطة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية ”النطاق هائل... ندرس حاليا حوالي 341 مرفقا مختلفا في جميع أنحاء الولايات المتحدة“.

وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة عن 20 ألف حالة يوم الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، أي أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفا، وفقا لإحصاء رويترز المستند إلى البيانات الرسمية.

وبحسب تقديرات المسؤولين الأمريكيين، ربما يتراوح إجمالي عدد الوفيات جراء انتشار الوباء بين 100 ألف و200 ألف حالة.

