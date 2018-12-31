الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، نشر مقتطفات من خطاب للملك حسين

غرد أمير أردني بفيديو لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال، لاقى ردود فعل مرحبة، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، نشر مقتطفات من خطاب للملك حسين، يحث فيه على العمل بإخلاص.

وقال الملك حسين في خطابه: "يجب أن نعمل جميعا بكل الصدق وبكل الإخلاص، لنجعل هذا البلد باقيا، وكثيرون يريدون أن يبقى حيث هو، أو أن يتراجع".

وأضاف: "وكثيرون لا يؤمنون فيه، وبطبيعة الحال في الجوار وفي جهات مختلفة، وكانوا دائما يراهنون على أنه الأصغر والأضعف والمرشح أكثر للانهيار".

وأردف الملك حسين: "لكن هذا البلد فيه خير، وفيه ما يقوله، وما يؤديه خدمة لأمته، ويجب أن يكون المثال والقدوة للآخرين، وسيكون وسيبقى بعون الله".

ولاقى الفيديو الذي نشره الأمير علي ترحيبا من قبل مغردين أردنيين، قالوا إنه يحث على العمل نحو استقلالية الأردن، وقراره السيادي.

وعبر ناشطون عن أسف لما آلت إليه البلاد، متمنين من الملك عبد الله تنفيذ وصايا وتعليمات والده.