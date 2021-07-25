أمير حايك أول سفير لإسرائيل لدى الإمارات

أعلنت إسرائيل الاحد، تعيين أمير حايك كأول سفير لها لدى الإمارات بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بينهما في أيلول/سبتمبر العام الماضي.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، السفير الجديد بالرجل "الغني بالخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لتأسيس جسور بين إسرائيل والإمارات".

ومن جهته، قال حايك ان "الإمارات عالم كامل من الفرص الاقتصادية المشتركة. وهي مهمة، وهناك الكثير من العمل بانتظارنا. ليس لدي شك في أنني سأحظى بالتعاون الكامل من الجميع، وسننجح معا لصالح التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين".

ويشغل حايك البالغ من العمر 57 عاما حاليا منصب رئيس اتحاد الفنادق في اسرائيل ورئيس مجمع التدوير "ايلا " وكان قد اشغل في الماضي منصبي المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة والاستخدام والمدير العام لاتحاد ارباب الصناعة.

وكان لبيد افتتح أواخر الشهر الماضي سفارة إسرائيل في أبو ظبي إضافة إلى قنصلية إسرائيلية في دبي.

وبدورها، دشنت الإمارات سفارتها في إسرائيل هذا الشهر في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ.

وتقع السفارة في مبنى بورصة بتل أبيب، وجاء افتتاحها بعد أسبوعين على افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات.

ومنذ تطبيع العلاقات سبتمبر 2020 بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، سيّرت الدولتان رحلات جوية مباشرة وتبادلتا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.