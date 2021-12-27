أمير سعودي يهاجم الحكومة اللبنانية ويطالبها باعتقال عناصر حزب الله

شن الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، هجوما حادا على الحكومة اللبنانية، معتبرا أنها توفر غطاء سياسيا لحزب الله، ومطالبا الحكومة باعتقال وتوقيف عناصر الحزب.

هجوم الأمير السعودي، جاء على خلفية لقطات فيديو بثها التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يوم أمس الأحد، تؤكد فيها أن حزب الله يشارك في العمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب الحوثيين.

وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع من لقطات الفيديو، معلقا: "ما كشف عنه العقيد ركن تركي المالكي (المتحدث باسم التحالف العربي) من معلومات هامة تضع تلك الدول والمنظمات، التي طالبت بعدم تحرير (ميناء) الحديدة بذريعة المدنيين، في موقف محرج، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن، فأين هم الأن، بالتأكيد لن تسمع لهم صوتا".

ما كشف عنه العقيد ركن #تركي_المالكي من معلومات هامة تضع تلك الدول والمنظمات التي طالبت بعدم تحرير الحديدة بذريعة المدنيين في موقف محرج لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن فأين هم الأن بالتأكيد لن تسمع لهم صوتاً pic.twitter.com/VKorCdy0tY — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 26, 2021

وأضاف الأمير السعودي: "مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها، فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج، فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره، في النهاية الحوثة ما هم إلا خدماً ينفذون أجندات إيران بدون أي بعد وطني أو قيم".