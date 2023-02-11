أمير قطر يتبرع ب 50 مليون ريال لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تبرع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمبلغ 50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار)، لصالح المنكوبين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الإثنين الماضي، وأدى إلى سقط عشرات آلاف القتلى والجرحى، وتضرر آلاف المباني.

ويأتي تبرع أمير قطر، في سياق حملة "عون وسند" التي أقامها تلفزيون قطر عبر البث المباشر، لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

وبلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها في الحملة، 66 مليون ريال قطري (نحو 18 مليون دولار)، حتى الساعة الـ16:15 (ت.غ).

وأعلنت السفارة التركية في الدوحة، عن تمديد قبول التبرعات حتى 15 فبراير/شباط 2023، بسبب الإقبال المتزايد على تقديم المساعدات العينية.

وقالت السفارة التركية على "تويتر"، إنه تم إرسال أول دفعة من المساعدات القطرية إلى تركيا، وحجمها 5 أطنان عبر الخطوط الجوية التركية.

وفي سياق متصل، بحث وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، سبل تنسيق الجهود الدولية لعمليات الإنقاذ والإغاثة وإيصال المساعدات لتركيا وشمالي سوريا.

وضرب الزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، جنوب تركيا و شمال سوريا، فجر الإثنين الماضي، وتسبب بسقوط ما يقارب ال 25 ألف قتيل، وعشرات آلاف الإصابات، وتضرر آلاف المباني