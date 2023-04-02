البوابة - خلال شهر رمضان الجميع يبحث عن أنظمة غذائية لاتباعها من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح لإنقاص الوزن الزائد في رمضان:

نصائح لإنقاص الوزن الزائد في رمضان

عصير الليمون مع البقدونس

يعتبر تناول شراب الليمون مع البقدونس بشكل يومي بعد صلاة التراويح يعمل على حرق الدهون بسرعة ويرفع نسبة الإستقلاب في الجسم.

المشي قبل الإفطار لحرق الدهون

يعتبر المشي مدة ساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين، له تأثير على الجسم ورشاقته، وهذه الساعة تسمى الساعة الذهبية لحرق الدهون لأن الدهون تحرق فيها بمعدل أربع أضعاف.

تناول صنف واحد على الإفطار وعدم التنويع

يعتبر تناول صنف واحد وعدم التنويع بالأصناف على وجبة الإفطار أمر مهم جداً لإنقاص الوزن ولاسيما إذا كانت الوجبة المختارة بروتينية مثل اللحوم أو الدجاج، والوجبة في اليوم الذي يليه نشوية مثل الأرز أو المعكرونة وعدم الجمع بينهما أبداً.

عدم تناول أكثر من كوب ماء على الإفطار

يعتبر تجاوز شرب كوب واحد من الماء على الإفطار يؤدي إلى تمدد العصارات الهاضمة وأيضاً توسع المعدة، لذلك لاتتناول أكثر من كوب من الماء على الإفطار وبعد هذه الوجبة إشرب الماء كما تريد.

تناول وجبة السحور الحارقة

يعتبر تناول وجبة السحور الحارقة مثل الدراق واللبن أو البيض المسلوق مع برتقالة أو التمر واللبن أو الخيار مع اللبنة من شأنها أن تعمل على رفع الاستقلاب في الجسم وحرق الدهون بكمية أكبر.

طرق إنقاص الدهون في شهر رمضان

أطعمة يفضل تجنبها على وجبة السحور