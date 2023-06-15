أمير قطر يصل بغداد في زيارة رسمية

عقد امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد لقاءا مع رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، الذي كان في مقدمة مستقبليه في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي ، في مستهل زيارة رسمية.

و بحسب وكالة الأنباء العراقية فقد ترأس السوداني وتميم جلسة مباحثات موسّعة بشأن الملفات المشتركة وتحدثت عن التوقيع على مذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومةالعراقية باسم العوادي، إن سمو أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيصل الخميس الى العراق في زيارة "ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة"، دون مزيد من التفاصيل.