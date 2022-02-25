أنباء عن إسقاط طائرة روسية في كييف

سُمع فجر الجمعة دوي انفجارَين قويين في وسط كييف، غداة بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنتون غيراشتشينكو عبر حسابه في تلغرام إن “الضربات ضد كييف بصواريخ كروز أو (صواريخ) بالستية قد استؤنِفَت. سمعتُ دوي انفجارَين قويين”.

وأعلن غيراشتشينكو أن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة مأهولة. وكتب غيراشتشينكو على تطبيق تليغرام أن مبنى سكنيا من تسعة طوابق اشتعلت فيه النيران.

ويثير تقدم القوات الروسية مخاوف من تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة كييف ومنشآت استراتيجية وحكومية.

وليل الخميس الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات روسية تسللت إلى كييف.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “تلقينا معلومات عن دخول مجموعات تخريبية تابعة للعدو إلى كييف”، داعيا السكان إلى اليقظة والتزام حظر التجول.

كان الجيش الأوكراني أعلن الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وأعلن رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني أن “المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل” الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف.

وتعرّض مطار أنتونوف العسكري في غوستوميل لهجوم شنته قوات روسية وصلت على متن مروحيات عدة وتواجهت مع وحدات من الجيش الأوكراني.

ضربة صاروخية تستهدف موقعا حدوديا في جنوب شرق أوكرانيا

إلى ذلك، قالت خدمة حرس الحدود الأوكرانية اليوم الجمعة إن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس.

وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا أمس الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.