أنباء عن إصابة سمير جعجع بالسرطان

راجت أنباء عن إصابة رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، بمرض السرطان، ما دفعه لتلقي العلاج في أحد المشافي المتخصصة بفرنسا.

ونقلت قناة "الجديد" عن موقع "proche et moyen orient" السويسري، قوله إن جعجع أمضى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي في مستشفى "غوستاف روسي"، وهو مركز إقليمي لعلاج مرضى السرطان، ويقع في فيلجويف جنوبي باريس.

وأوضحت القناة أن جعجع (67 عاما) مصاب بالسرطان منذ سنوات، مشيرة إلى أن المرض وصل لمراحل متقدمة في جهازه البولي.

ونشر ناشطون لبنانيون فيديو يظهر جعجع بالقرب من مطار شارل ديغول الفرنسي، خلال رحلة عودته من العلاج، على حد قولهم.

إلا أن أنصار سمير جعجع، في عدة تغريدات عبر "تويتر"، أكدوا نقلا عن مصادر أن رئيس حزب الكتائب لم يصب بمرض السرطان على الإطلاق.

وقال ناشطون إن خبر إصابة جعجع بالسرطان شائعة لا أساس لها من الصحة.