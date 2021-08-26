أنباء عن التوصل لاتفاق "سلام" بين طالبان وقوات التحالف الشمالي في بنجشير

قالت قناة تلفزيونية باكستانية الخميس، أن حركة طالبان وقوات التحالف الشمالي توصلا إلى اتفاق "سلام" يتيح تفادي التصعيد العسكري في بنجشير، الولاية الاخيرة التي ظلت خارج سيطرة الحركة في أفغانستان حتى الان.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه الخميس تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.

وقالت المصادر إلى أن الاتفاق أبرم بعد لقاءات عقدت بين وفدين من "طالبان" والتحالف الشمالي خلال اليومين الأخيرين في مدينة شاريكار، مركز ولاية بروان الأفغانية.

ومن المتوقع، حسب القناة، أن يتم الإعلان رسميا عن اتفاق السلام بين الطرفين أثناء مؤتمر صحفي.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت بأن وفد طالبان توجه للتفاوض مع "جبهة المقاومة الوطنية"، التي تتخذ من منطقة بنجشير بشمال شرقي أفغانستان معقلا لها، والتي لم تعترف بسلطة "طالبان" في أفغانستان.

وأمس الأربعاء، أعلن أحمد مسعود أن مقاومة طالبان في وادي بنجشير بشمال شرقي كابل "لن تتوقف عن القتال"، دون أن يستبعد في الوقت عينه التحاور مع السلطات الجديدة في أفغانستان.

كما شدد على أنه "لن يقبل أبدًا سلامًا مفروضًا غايته الوحيدة هي تحقيق الاستقرار".

وفي المقابل، اعتبر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان أمس أن مسألة بنجشير في طريقها للحل.

ولا تزال بنجشير آخر ولاية لا تخضع لسيطرة "طالبان" في أفغانستان، وتتواجد هناك مجموعة ملموسة من القوات تحت قيادة أحمد مسعود، نجل القائد الميداني الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ"نجل بنجشير".

وأعرب كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عن سعيهما إلى التوصل إلى حل سلمي لبنجشير، على الرغم من استعداداتهما على الأرض للجوء إلى الخيار العسكري هناك.