أنباء عن تعرض أبناء سفر الحوالي لضغوطات وتعذيب

أبناء الحوالي المعتقلون، هم "عبد الرحيم، عبد الله، إبراهيم، وعبد الرحمن

قال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بمتابعة أخبار المعتقلين في السعودية، إن أبناء الداعية المعتقل سفر الحوالي، تعرضوا إلى ضغوطات كبيرة، وتعذيب في السجن.

وأوضح الحساب، أن "أقسى أنواع الضغوطات، هي التعذيب الجسدي، والحرمان من النوم، وذلك في الأشهر الأولى من اعتقالهم".

وأرجع "معتقلي الرأي"، السبب في ذلك، إلى محاولة السلطات السعودية، أخذ اعترافات منهم، حول كتاب والدهم الذي اعتقل بسببه، وهو "المسلمون، والحضارة الغربية".

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت الحوالي وشقيقه وأربعة من أبنائه، وأحد أقاربه، في تموز/ يوليو الماضي، وذلك بعد أيام من تداول كتاب منسوب للحوالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل نقدا لاذعا للأسرة الحاكمة في السعودية.

وأبناء الحوالي المعتقلون، هم "عبد الرحيم، عبد الله، إبراهيم، وعبد الرحمن".