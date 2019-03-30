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أنجلينا جولي تحث على إشراك النساء في محادثات السلام الأفغانية

أنجلينا جولي تحث على إشراك النساء في محادثات السلام الأفغانية
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