"أنصار الله" تزيح الستار عن مجموعة من الصواريخ المتطورة

أزاحت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الستار عن الصاروخ الباليستي "كرار" الذي يبلغ مداه 300 كم، ويحمل رأسا حربيا وزنه نصف طن، ويعمل بالقود الصلب ونظام التوجيه الذكي، كما كشفت الجماعة عن مجموعة من الصواريخ البرية والبحرية والجوية الجديدة، التي طورتها، خلال العرض العسكري في الذكرى الثامنة لاحتجاجات 21 سبتمبر/ أيلول".

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، بأن "القوة الصاروخية كشفت عن صاروخ "بدر2" من الجيل الثاني من صواريخ بدر، قصير المدى ويعمل بالوقود الصلب، كما كشفت عن صاروخ "بدر3" من الجيل الثالث، متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب".

وأزاحت القوة الصاروخية الستار عن صاروخ "حاطم" البالستي، من الجيل الرابع، بعيد المدى ويعمل بالوقود الصلب.

وكشفت القوة الصاروخية عن صاروخ "قدس 3"، كروز مجنح، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويتميز بقدرته على التخفي عن الالتقاط الراداري، كما كشفت عن صاروخ "فلق" البالستي، بعيد المدى يعمل بالوقود السائل، ويحمل رؤوسا عدة.

فيما أزاحت القوة البحرية الستار عن صاروخ "البحر الأحمر"، مطور من صاروخ سعير، يعمل بنظامين حراري وراداري، ويمتاز بسرعته العالية، وأزاحت الستار عن صاروخ "محيط"، يعمل بالوقود الصلب والسائل ويتميز بقدرته العملية في كل الظروف الجوية.

وكشفت القوة البحرية عن صاروخ "عاصف"، يعمل بالوقود الصلب، وبنظام توجيه وتحكم ذكي، ويتجاوز وزن رأسه الحربي نصف طن، كما كشفت عن زوارق حربية متطورة من طراز عاصف1، عاصف2، عاصف3، طوفان1، طوفان2، طوفان3، وزورق ملاح.

إلى ذلك، كشفت القوة الجوية عن طائرة خاطف 2، مزودة بنظام استشعار للأهداف، وتنفذ مهاماً تكتيكية هجومية، وتستخدم ضد آليات ومدرعات العدوان، كما كشفت عن طائرة مرصاد2، طائرة استطلاعية، تقلع بشكل عمودي، ولها القدرة على التحليق لـ 8 ساعات.

وأزاح الدفاع الجوي الستار عن صاروخ "معراج"، مطور من صاروخ بدر 1-P، يعمل بالوقود الصلب، وبنظامين حراري وراداري، لا يتأثر بالتشويش، كما أزاح الستار عن صاروخ "صقر"، يمتاز بسرعة تصل إلى 200 متر في الثانية، بالإضافة إلى 3 منظومات: "صادق"، و"حيدر"، ورادار P-19، وهي منظومات كشف وتعقب للأهداف المعادية.

وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.