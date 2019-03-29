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أنغيلا ميركل تشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين

أنغيلا ميركل تشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين
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