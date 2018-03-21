وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده توصلت إلى ما أسماه "تفاهما" وليس "اتفاقا" مع الولايات المتحدة حول الترتيبات الأمنية المرتقبة في مدينة منبج شمالي سوريا.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع واشنطن حول الجهة التي ستتولى المهام الأمنية في منبج بعد انسحاب الوحدات الكردية المحتمل منها.

وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تريد أن يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج المنتشرة فيها قوات أمريكية، نموذجا يتم تطبيقه في باقي المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة المقاتلين الأكراد.