أنقرة تتحدث عن "تفاهم" مع واشنطن حول منبج السورية
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده توصلت إلى ما أسماه "تفاهما" وليس "اتفاقا" مع الولايات المتحدة حول الترتيبات الأمنية المرتقبة في مدينة منبج شمالي سوريا.
وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى اتفاق مع واشنطن حول الجهة التي ستتولى المهام الأمنية في منبج بعد انسحاب الوحدات الكردية المحتمل منها.
وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده تريد أن يكون الاتفاق مع الولايات المتحدة حول منبج المنتشرة فيها قوات أمريكية، نموذجا يتم تطبيقه في باقي المناطق الخاضعة حاليا لسيطرة المقاتلين الأكراد.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- بوش يهدد بارغام صدام على نزع اسلحته: واشنطن تتحدث عن توافق في مجلس الامن حول العراق ولندن لا تستبعد صدور قرارين
- بوش يهدد بارغام صدام على نزع اسلحته: واشنطن تتحدث عن توافق في مجلس الامن حول العراق ولندن لا تستبعد صدور قرارين
- أنقرة: موسكو توافق على ضرورة حضور واشنطن مفاوضات السلام السورية باستانا
- سوريا ورؤوس المثلث الأفعوي, المتفاوت في الخبث!
- واشنطن لا تثق بموسكو في ساحة منبج وانقرة لا تستبعد الحل العسكري