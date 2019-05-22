أنقرة ترد على واشنطن: صفقة "اس-400" تمت

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت، وذلك ردا على إمهال واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن شراء هذه المنظومة

وقال في تصريح صحفي: "وقعنا الاتفاقية مع روسيا، ولدينا علاقات ممتازة، ونقول: صفقة إس-400 تمت".

وأكد خلوصي أن تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرب على استعمال منظومة "إس-400"، مشيرا إلى أن التدريبات قد بدأت.

كذلك أكدت أنقرة في وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة "إس- 400"، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة في شهر يوليو المقبل

وتطالب الولايات المتحدة تركيا باستمرار بالتخلي عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على المقاتلة "إف-35".

وأمهلت واشنطن أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، وفق ما أوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء.