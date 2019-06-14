أنقرة تلوح بالرد على عقوبات أمريكية محتملة على (أس400)

جددت تركيا الأربعاء تمسكها بصفقة منظومة الصواريخ الروسية الدفاعية (أس400) رغم المهلة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية لأنقرة للتراجع عن استلامها.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال وزير الخارجية التركية قال وزير الخارجية التركي إن بلاده لن تتراجع إطلاقا عن امتلاك منظومة "أس-400" الدفاعية الروسية"، مضيفا أن تركيا "عازمة على مواصلة صون استقلال الشعب التركي وحريته".

وقال إنه "من المستحيل إلغاء طلبيات أنظمة الدفاع الصاروخي المذكورة".

وبشأن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة إن لم تتراجع الأخيرة عن استلام المنظومة الصاروخية، قال الوزير التركي إن بلاده سترد بالمثل، موضحا: "إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات سلبية ضدنا فلدينا خطواتنا المضادة أيضا".

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على أنقرة وستستبعدها من برنامج لطائرات إف-35 إذا قبلت استلام منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأن بلاده ستتسلم منظومة (أس400) الروسية الشهر المقبل، مضيفا أن بلاده وقعت الصفقة مع روسية بعد "الحصول على تعهد بالإنتاج المشترك إلى جانب سعرها المناسب".

وفي كلمة له أمام نواب حزبه الحاكم، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده اشترت بالفعل منظومة أس-400 الدفاعية من روسيا، وأوضح: "أقول إننا حصلنا على المنظومة واشتريناها بالفعل، ولا أقول إننا سوف نشتريها، ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي".