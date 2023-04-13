أنقرة: سنواصل التطبيع مع دمشق استنادا على 4 بنود

البوابة - تعتزم أنقرة، مواصلة التطبيع مع دمشق، خلال الإجتماع المقرر عقده في العاصمة موسكو، في مايو / أيار المقبل، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وقالت صحيفة "حربت التركية"، إن أنقرة لديها 4 بنود على جدول أعمالها، في اجتماع وزراء الخارجية، وهي: تنشيط العملية السياسية، وعودة اللاجئين، وضمان تمثيل المعارضة السورية في دمشق، والمساعدة الإنسانية، وكذلك مكافحة الإرهاب.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، أن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو في أوائل مايو

وشهدت العاصمة الروسية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، جلسة مباحثات شارك بها وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، لمناقشة سبل حل الأزمة في سوريا، وجهود مكافحة الإرهاب.

كما عقد في موسكو، اجتماع رباعي، في مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، ضم لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.

وتؤكد دمشق بشكل مستمر، أن الوجود التركي فوق أراضيها شمال سوريا، غير شرعي، ومخالف للقوانين الدولية، مطالبة القوات التركية التي تنفذ عمليات ضد القوات الكردية بالإنسحاب.

ويشن الجيش التركي، والميليشيات السورية الموالية لأنقرة، عمليات عسكرية بشكل مستمر ضد التشكيلات الكردية، التي تسيطر على معظم محافظات الحسكة والرقة، فضلًا عن بعض المناطق في محافظتي حلب ودير الزور.