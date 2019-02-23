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أنقرة: لا يجب أن يكون هناك فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

أنقرة: لا يجب أن يكون هناك فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
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