أنقرة: مصر "سعيدة جدا" من الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن مصر "سعيدة جدا" من الاتفاق التركي الليبي بشأن "ترسيم الحدود البحرية".

جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركته ببرنامج على قناة تلفزيونية محلية، الأحد، حيث أوضح أن المكالمة الهاتفية ستجري بعد ظهر اليوم.

وأوضح كالن، إلى تلقيه معلومات من مصادر مختلفة، ومن قنوات رسمية وغير رسمية حول كون مصر "سعيدة جدا" بتلك الاتفاقية.

وأردف :" في الواقع إن مصر أيضا سعيدة جدا بالاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية. والمسؤولون المصريون قالوا ذلك، لقد اتسعت منطقتهم".

وتابع : "لا يوجد لدينا حاليا تواصل مع الحكومة المصرية، لكنهم يدركون أيضا، أنه لا يمكنهم وضع خطة لشرق المتوسط بمعزل عن تركيا، عند مقاربة الموضوع من منظور بعيد الأمد ومن حيث ثراء المنطقة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، قالت إن الاتفاق التركي الليبي حول ترسيم الحدود البحرية لا يمس بالمصالح المصرية.

وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، خلال حديثه في منتدى روما للحوار المتوسط، قال فيه: "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده".

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.